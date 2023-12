Arera, tariffa elettricità giù del 10,8%. Consumatori: "Prorogare mercato tutelato"

(Teleborsa) - Con il 2024 arrivano buone notizie per le famiglie italiane in regime di, che vedranno lanel primo trimestre 2024. Lo annuncia l'ARERA, che ha pubblicato l'aggiornamento sulle tariffe del prossimo trimestre."Sul finire dell’anno le tensioni in Medio Oriente hanno interrotto il trend in discesa dei prezzi delle materie prime energetiche, tra cui il petrolio e il gas naturale", spiega l'Autorità, rilevando che, nello stesso tempo, "la domanda di gas si mantiene contenuta e il livello degli stoccaggi europei resta di poco inferiore al 90% della capacità disponibile". Il prezzo dell'energiaè atteso su valori intorno ainell'anno scorrevole compreso, sarà di circarispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° aprile 2022- 31 marzo 2023)."Un andamento dei prezzi gas stabilmente in riduzione e l’attenuarsi delle criticità su altre fonti ci consegnano un primo trimestre in riduzione per l’elettricità. Giova però ricordare come idei prezzi sianoe il sistema energetico europeo non sia scevro da rischi", commenta il presidente di ARERA,, aggiungendo "con l’inizio dell’anno, con il superamento dei servizi di tutela".- sottolinea - rimangono le. La recente crisi dei prezzi ci ha abituato ad una maggiore attenzione ai temi dell’energia e l’Autorità sta continuando a mettere a disposizione de consumatori strumenti utili a indirizzare le scelte, come recentemente avvenuto con i codici offerta dei contratti Placet fine tutela gas per una comparazione su ilportaleofferte.it".L'Autorità per l'energia ricorda che,in vigore negli ultimi 2 anni, che aveva esteso la platea dei beneficiari,per ottenerlo(20.000 euro per le famiglie numerose con oltre 3 figli). Viene, inoltre, confermato ilfamiliari, applicato in automatico a chi già riceve il bonus elettrico, come previsto nella Legge di Bilancio 2024 in fase di approvazione.X Attività produttive, commercio e turismo e VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera unain fase di conversione e in particolare sugli aspettidellariguardanti i, il trasferimento deglie ilNel dettaglio delle, il prezzo finale per la famiglia tipo risulta così di, comprensivo di imposte, contro i 28,29 centesimi di euro al kWh del trimestre precedente. La variazione pari a% è sostanzialmente legata alla diminuzione complessiva della spesa per la, controbilanciata da rialzi per le(Trasporto e gestione contatore,“Ottima notizia. Il calo dimostra come il, grazie al ruolo di Arera e Acquirente Unico, riesce a svolgere uno, in altri periodi, per contenere gli aumenti", commenta, aggiungendo "il Governo fa ancora in tempo aper tutto il prossimo anno, o perlomeno a equipararne la scadenza al 1° luglio 2024, dato che la distanza di 6 mesi tra la fine della luce e quella del gas, prevista tra appena 13 giorni, è assurda e crea solo confusione. Per UNC, inoltre, "urge il rinnovo degli ultimi sconti rimasti del Governo Draghi, quelli sul gas, ossia azzeramento degli oneri generali e Iva al 5%, altrimenti saranno guai seri per gli italiani".Per"si tratta di un buon segnale sul fronte dell'energia per il nuovo anno". "La nostraall'andamento al ribasso dei prezzi sui mercati internazionali,a danno dei consumatori legate alla fine del mercato tutelato", afferma l'associazione, ricordando che "nonostante la riduzione decisa oggi da Arera le tariffe della luce continuano ad essere più elevate del 25,7% rispetto allo stesso periodo del 2021, e addirittura del 28,3% rispetto al primo trimestre del 2020".Ancheparla di "buona notizia", ma ricorda che "sul settore dell'energialegate alla fine del mercato tutelato". "Continuiamo a ribadire lasia per il gas che per l'energia elettrica, e questo perché i prezzi sui mercati internazionali sono ancora eccessivamente volatili - afferma il presidente Carlo Rienzi - Il rischio è quello di una nuova impennata delle tariffe durante il 2024 sfruttando il caos che si determinerà con il passaggio obbligato al mercato libero"., infine, parla di "unaper molte famiglie, che già devono fare i conti con i notevoli aumenti per la bolletta del gas, segnati dal passaggio al mercato libero, in cui si registrano prezzi più elevati e in nessun caso più convenienti". E laforniti alle famiglie viene definita un "che rischia di annullare completamente i benefici determinati dal calo dell’energia elettrica e rischia di determinare, in ogni caso, degli aggravi a carico dei consumatori".