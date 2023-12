Invitalia, finanziamento di 68 milioni da banche per progetto Bagnoli

Banco BPM

(Teleborsa) -ha ottenuto un, per cassa, pari ada parte di un pool di istituti finanziatori e garantito dalla Garanzia Green di SACE al 50%.Il finanziamento serve a supportare l'acquisizione e la realizzazione di un'articolata, grazie allo stanziamento di rilevanti contributi pubblici, nell'. Invitalia è il soggetto attuatore e i proventi del finanziamento saranno volti a supportare investimenti green capex.Il finanziamento, diche potrà essere prorogata da Invitalia per ulteriori due anni, è stato concesso da(in qualità di istituto finanziatore, agente, agente SACE e capofila),, BdM Banca e Cassa Depositi e Prestiti.Invitalia sarà tenuta a destinare di volta in volta al rimborso del finanziamento ildalla cessione di parte delle aree Bagnoli, si legge in una nota.