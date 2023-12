Cy4Gate, siglati due contratti cybersecurity per 1,25 milioni di euro

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha firmato; si tratta del prodotto denominato "SENTRY", completamente realizzato dall'azienda.I contratti, dale per la durata di un anno, impiegano le più recenti tecnologie e algoritmi frutto di pluriennali investimenti interni in Ricerca e Sviluppo, con la finalità di individuare attacchi informatici complessi e selettivi che, mediante un accesso non autorizzato, sono in grado di prelevare dati riservati o causare danni al target. Si tratta delle cosiddette "minacce persistenti avanzate" o "Advanced Persistant Threats" (APT)."Questo nuovo contratto giunge a conclusione dell'anno e, facendo seguito a commesse importanti da poco siglate nel medesimo segmento della sicurezza cibernetica, rappresenta undell'importanza che la cyber security riveste e ancor più rivestirà nell'ambito del modello di business implementato in Cy4Gate", ha commentato il"Aver consolidato un portafoglio prodotti e tecnologie proprietarie nello specifico segmento, permetterà al gruppo diin relazione al quale sono state avviate iniziative di rafforzamento per progressivamente bilanciare questo segmento con quello ad oggi più rilevante (in termini di revenues) della cyber intelligence", ha aggiunto."Tutti i mercati (security e intelligence) indirizzati dalle tecnologie prodotte dalla società restano promettenti in termini di crescita, tanto in Italia quanto all'estero e ci permettono di(pubblici e privati) al fine di rendere l'azienda sempre più resiliente e in grado di attraversare al meglio periodi storici caratterizzati da contesti economici, finanziari e geopolitici particolarmente instabili e imprevedibili", ha concluso.