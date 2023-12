Manovra vede il traguardo: oggi il voto finale

(Teleborsa) - Dopo un iter piuttosto complesso,nel pomeriggio di oggi sono attese le dichiarazioni di voto e la votazione finale sulla Legge di Bilancio, già approvata dalil 22 dicembre scorso.circa la metà impegnati suNel dettaglio, il taglio del cuneo in vigore da luglio, prevede un taglio di 6 punti sui redditi fino a 35mila euro e 7 punti per quelli fino a 25 mila, ma esclude le tredicesime e, per ora, è finanziata solo per il 2024. La nuova Irpef riduce gli scaglioni da 4 a 3 , applicando l'aliquota del 23% ai redditi fino a 28mila euro. Per il Tesoro, l'effetto non combinato del taglio del cuneo e della nuova Irpef sulla categoria più popolosa dei lavoratori dipendenti avrà un impatto positivo dIntanto, in extremis, via libera del Consiglio dei ministricon il nuovo intervento sul Superbonus che in sostanza non scontenta nessuno: niente proroga, sulla quale il Mef aveva da subito fatto muro, ma la possibilità per i redditi sotto i 15mila euro, di mantenere nei fatti l'agevolazione per intero attraverso un fondo per la povertà.che ha fatto di questo tema una propria bandiera. "L'intesa è frutto della nostra determinazione", è il commento che arriva da molti deputati e senatori azzurri dopo il via libera al decreto che tra l'altro mette al riparo da penali chi non completerà tutti i lavori entro il 2023. Dal canto suo, il Tesoro può comunque rivendicare lo stop nei fatti a partire dal prossimo anno alla misura che Giorgetti ha più volte definit