Renergetica vende a CVA Eos autorizzazioni per tre nuovi impianti fotovoltaici

Renergetica

(Teleborsa) -, società operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell’innovativo mercato dello smart-grid, ha formalizzato con la società controllante CVA Eos a socio unico la vendita delle seguenti società veicolo: Ren 167 Srl, titolare dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 2,44 MW in Provincia di Viterbo; Ren 170 Srl titolare del Titolo autorizzativo PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 9,99 MW, in Provincia di Matera; Ren 208 Srl, titolare del Titolo autorizzativo PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5,448 MW in Provincia di Catania."Questa operazione non solo rappresenta per il Gruppo CVA un ulteriore passo in avanti verso l’installazione di nuova capacità fotovoltaica per accelerare sulla transizione energetica coerentemente con il Piano Strategico-Industriale di Gruppo 2023/2027 - ha commentato– ma, grazie alla recente partnership con CVA, riafferma anche Renergetica quale azienda leader nell’ambito dello sviluppo di impianti a fonte rinnovabile”.ha aggiunto che "l’operazione rappresenta la prima dimostrazione del supporto operativo e finanziario fornito da CVA e delle sinergie industriali di cui ha iniziato a beneficiare Renergetica, consentendole di estrarre importante valore dai suoi progetti rinnovabili “ready to build”, mediante meccanismi di commercializzazione che tengano conto dei valori correnti di mercato, significativamente più alti di quelli ottenibili sulla basedell’approccio precedente di Renergetica (di anticipata assegnazione ai clienti finali prima della conclusione del processo di sviluppo e quindi ancora soggetti ad incertezze, con relativa riduzione del valore), peraltro già ampiamente positivi sotto il profilo reddituale".