Bitcoin vola su nuovi massimi in vista possibile via libera USA a ETF spot

(Teleborsa) -e prosegue la, soprattutto nell'ultima parte dell'anno, in attesa della ormai vicina approvazione di unpiù impostante al mondo. Secondo voci di mercato, lesarebbero vicinissime a dare ila questo nuovo strumento finanziario, che farebbe notevolmente aumentare i volumi di mercato.Secondo alcuni operatori, poi, anche, cioè il dimezzamento della ricompensa a chi fa "mining" di Bitcoin, che si ripete ogni quattro anni e, fornisce undella moneta elettronica.Al momento ilrispetto all'ultima seduta del 2023, sui massimi da circa 2 anni. La valuta elettronica aveva chiuso lo scorso anno in rialzo di oltre il 100% rispetto ad un valore di 17mila segnato ad inizio anno.I recenti guadagni della criptovaluta sono stati guidati principalmente dalla speculazione sull’approvazione di unin USA. Stando a quanto riferito da Reuters, la SEC dovrebbeuna richiesta di emissione di ETF spot da parte di, ma altri soggetti avevano in precedenza formulato richieste simili all'Autority statunitense, che le aveva sempre rigettate.Fra questi, che da tempo è interessata a questo prodotto finanziario:di emissione di un ETF spot su Bitcoin, ritenendo che la natura decentralizzata e volatile del token impedisse ai gestori di fondi di proteggere gli investitori da manipolazioni di mercato, main USA, negoziati al Chicago Mercantile Exchange, che vengono velocemente convertiti in Bitcoin spot.Frattantio gliche il Bitcoin possa raggiungere un, prima di salire. "Stiamo per imbarcarci in una nuova era delle criptovalute, caratterizzata da un’adozione istituzionale mainstream senza precedenti, che spingerà i capitali dai mercati tradizionali ai mercati delle criptovalute. Questo momento non ha precedenti”, hanno affermato gli analisti.