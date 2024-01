CNH Industrial ha completato delisting da Euronext Milan

CNH Industrial

(Teleborsa) -delle sue azioniLe azioni di CNH sonoalla Borsa di New York,"La quotazione unica al NYSE èin corso, che ha subito un’accelerazione nel 2022 quando siamo diventati un’azienda pura nel settore delle macchine per l’agricoltura e le costruzioni", ha ricordato l'Amministratore delegato, che aggiunge "considerando questa delisting e altre iniziative messe in atto negli ultimi due anni, CNH è fondamentalmente. Con queste fondamenta rinnovate, siamo entusiasti del nostro futuro".Come annunciato il 2 febbraio 2023, laè stata presasulle due borse nonché dei costi e delle risorse amministrative necessarie per mantenere la quotazione su Euronext Milano. Laazionarie di CNH, indicando che il profilo commerciale e la base di investitori della Società si adattano meglio a un’unica quotazione negli Stati Uniti. Concentrare le negoziazioni in un unico mercato dovrebbee focalizzazione sugli investitori, semplificando ulteriormente il profilo aziendale e i requisiti di conformità.Goldman Sachs & Co. LLC agisce in qualità di advisor finanziario di CNH.