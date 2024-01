Energia, la denuncia di UNC: ora l'utente pagherà penale per il recesso

(Teleborsa) - A partire dal 1° gennaio 2024 ihanno la facoltà di applicare una carico del cliente che esercita ilprima dello scadere del contratto, nel caso di offerte a prezzo prezzo fisso e se la durata del prezzo o del contratto è per un tempo determinato (solitamente 12 o 24 mesi). "Una vergogna! Abbiamo chiesto inutilmente e ripetutamente a Governo e Parlamento, depositando le osservazioni al disegno di legge sulla concorrenza appena varata, di abrogare l'art. 7, comma 5 del Decreto Legislativo n. 210 dell'8 novembre 2021, che prevede che il fornitore di energia elettrica possa far pagare ai clienti una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso" afferma, responsabile del settore energia dell'"Purtroppo, il, dimostrando di voler stare dalla parte delleche stanno facendo extraprofitti milionari e non da quella delle famiglie, in barba alla libera, che prevede la perfetta mobilità del consumatore, non ha accolto la nostra richiesta" prosegue Vignola."Un fatto ancor più grave se si considera che proprio ora sta per essere eliminato ile che, quindi, le famiglie, non informate su quello che devono correttamente fare per evitare di pagare di più, non essendo mai partita la campagna informativa, dovrebbero almeno essere lasciate libere di cambiare fornitore in caso di fregature. Insomma, dopo il danno la beffa!" conclude Vignola.