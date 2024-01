Virgin Music (gruppo UMG) acquisisce Saban Music Latin

Universal Music Group

(Teleborsa) -(VMG), una divisione di(UMG), ha annunciato. Secondo i termini della transazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, Virgin Music Group acquisirà il catalogo di Saban Music Latin e pubblicherà i futuri album di artisti selezionati di Saban Music Latin.Gli artisti selezionati inclusi nel catalogo di Saban Music Latin sono: German Montero; Fuerza De Tijuana; Reykon; Jon Z; Onnipotente; Gesù Mendoza; Banda Cruz De Oro; Michael Stuart; Abel Zazueta e Los De Culiacan. "L'aggiunta del roster di Saban Music Latindi Virgin Music Group", si legge in una nota.VMG è impegnata ada livello globale e attualmente gestisce divisioni in otto mercati latini, tra cui Messico, regione andina, Cile, Argentina, Brasile, Spagna, Portogallo e Stati Uniti., il fondatore di Saban Music Group, è un direttore non esecutivo indipendente di UMG.