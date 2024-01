Constellation Brands conferma guidance EPS dopo risultati trimestrali

Constellation Brands

(Teleborsa) -, gruppo statunitense attivo nel settore delle bevande alcoliche, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 con undi 2,76 dollari e undi 3,19 dollari, superando le attese degli analisti per 3 dollari (secondo i dati LSEG). Letrimestrali sono state di 2,47 miliardi di dollari, rispetto alla stima media degli analisti di 2,54 miliardi di dollari."Il nostro business della birra ha ottenuto eccellenti risultati nel terzo trimestre grazie ai nostri marchi leader del settore - ha commentato il- Modelo Especial ha registrato una crescita dei volumi a due cifre e ha continuato ad estendere la sua posizione come birra numero 1 nelle vendite in dollari del canale monitorato negli Stati Uniti. I nostri altri principali marchi di birra, Corona Extra e Pacifico, hanno anch'essi registrato una solida crescita e sono stati tra le prime 10 società per crescita della quota di mercato nella categoria della birra statunitense"."Questa performance eccezionale ha rafforzato la nostra convinzione nelle nostre prospettive aziendali per l'anno fiscale 2024, nonostante un adeguamento della nostra guidance sul settore vino e liquori a causa di", ha aggiunto.La società hadi utile comparabile per l'anno fiscale 2024 tra i 12,00 e i 12,20 dollari per azione.