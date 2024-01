Innovex Downhole presenta domanda di IPO negli USA

(Teleborsa) -ha depositato un documento presso la Securities and Exchange degli Stati Uniti Commissione (SEC) per una. Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l'offerta proposta non sono ancora stati determinati. Innovex ha richiesto di quotare le azioni ordinarie sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo "INVX".Innovex progetta, produce, vende e noleggiaSi tratta di un'aziendacon una lunga storia operativa. I suoisono cresciuti da circa 97,9 milioni di dollari nel 2016 a 467,2 milioni di dollari nel 2022, con un CAGR di circa il 30%. Nel 2022, l'utile netto, l'utile operativo e l'EBITDA rettificato sono stati equivalenti rispettivamente a circa il 14%, 16% e 22% dei ricavi.Innovex ha venduto prodotti in circa 65 paesi. Ilrappresentava circa il 71% dei ricavi nel 2022, mentre i mercati internazionali e offshore costituivano il 29%."Riteniamo di poter creare valore per i nostri azionisti attraverso l'intero ciclo del settore e riteniamo che il nostro "playbook attraverso il ciclo" ci abbia aiutato a- si legge nel prospetto - Diamo priorità alla protezione della salute a lungo termine della società attraverso investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) e sostenendo l’ingegneria nel nostro portafoglio esistente in tutti gli ambienti di mercato. Cerchiamo di mantenere un bilancio conservativo per preservare la flessibilità operativa e finanziaria durante il ciclo industriale"è ildella società. Si tratta di un investitore specializzato in private equity che fornisce capitale di crescita e assistenza strategica a società manifatturiere e di servizi che operano nei mercati finali dell'energia, dell'industria e delle infrastrutture.