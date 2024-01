Poco mossa Wall Street dopo dati sull'occupazione più forti delle attese

Tesla

(Teleborsa) -, dopo che un rapporto sull'occupazione statunitense migliore del previsto ha segnalato la resilienza del mercato del lavoro e ha abbassato le aspettative degli investitori per rapidi tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.Secondo i dati rilasciati dal Dipartimento del Lavoro , sono stati aggiunti 216 mila(non-farm payrolls) a dicmebre 2023, dopo che a novembre erano state create 173 mila buste paga, e rispetto alle aspettative del mercato per un aumento di 170.000. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,7%, rispetto alle aspettative di un aumento del 3,8%.Il dato odierno, sommato ai verbali dell'ultima riunione della Fed, ha ridimensionato le aspettative di taglio dei tassi. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una, in calo rispetto al 73,3% di una settimana fa.Tra leha richiamato più di 1,6 milioni di automobili in Cina per problemi con il sistema di assistenza alla guida,ha deciso di tagliare il 22% della forza lavoro eha confermato la guidance sull'EPS dopo i risultati trimestrali.Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 37.428 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.695 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,14%); leggermente positivo l'(+0,22%).