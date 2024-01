Acer, fatturato in calo nel 2023

Acer

(Teleborsa) -, colosso taiwanese dei personal computer, ha registrato unconsolidato a2023 pari a 23,69 miliardi di NT$, con una crescita del 17,8% su base mensile e del 3,5% su base annua (YoY), segnando il sesto mese consecutivo di crescita YoY. I ricavi consolidati preliminari per ildel 2023 sono ammontati a 63,15 miliardi di NT$, con una crescita del 5,5% su base annua e hanno raggiunto i 241,32 miliardi di NT$ per il(in calo rispetto ai 275,42 miliardi di NT$ del 2022).Lesono "cresciute bene" nel quarto trimestre del 2023, afferma la società. In particolare, i ricavi del business dei notebook sono cresciuti del 10,8% su base annua, i ricavi delle attività desktop sono cresciuti del 6,2% su base annua, i ricavi aziendali dei Chromebook sono cresciuti del 47,0% su base annua.Leda computer e display hanno contribuito per circa il 27% a dicembre, nel quarto trimestre, e nell'intero anno nel 2023.