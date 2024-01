Criptovalute: Coinbar e Binance Pay insieme per potenziare i trasferimenti digitali

(Teleborsa) - Da oggi oltreovvero gli utenti registrati digrazie allaexchange italiano specializzato nei pagamenti digitali, potranno utilizzare le criptovalute per effettuare acquisti direttamente nei negozi, per il momento in Europa, presso gli esercenti convenzionati con Coinbar e senza il pagamento di alcuna commissione aggiuntiva. Nel 2023, ili e si prevede un'ulteriore crescita nel 2024. Questo sviluppo è dovuto a diversi fattori, come: l'aumento di interesse da parte di investitori istituzionali, governi e aziende e la crescente popolarità delle criptovalute come metodo di pagamento.piattaforma di scambio di criptovalute, fondata nel 2017, a maggio 2021, con una straordinaria crescita, si era già affermata come il player di beni digitali più grande del mondo in termini di volume di scambi. Oggi la piattaforma conta oltre 168 milioni di utenti registrati in 45 paesi e un volume di scambio giornaliero che supera i 50 miliardi di dollari.All'alba di un 2024 che si preannuncia cruciale per i digital asset, questa partnership rappresenta un risultato significativo per Coinbar. "Confermando la validità delle nostre intuizioni, la partnership con Binance Pay – ha affermato– è il modo migliore per iniziare il 2024 continuando a seguire con coraggio e coerenza la nostra visione, dimostrando che l'Italia è in prima fila nel settore dei pagamenti digitali. Le criptovalute non sono il futuro ma il presente di un'esperienza di acquisto sempre più digitale e cashless che soddisfa trasversalmente tutte le generazioni. Siamo orgogliosi di essere al fianco di Binance, per offrire ai loro utenti l'opportunità di pagare direttamente dal proprio wallet, in criptovalute, che, così, si affermano ulteriormente come oggetti di uso quotidiano"."Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Coinbar, una mossa significativa volta – ha dichiarato– a migliorare l'esperienza della nostra community italiana di Binance. Questa partnership consente agli utenti di Binance Italia di effettuare trasferimenti in criptovalute e rappresenta un passo importante per rendere le criptovalute una parte tangibile della vita quotidiana dei nostri utenti. L'Italia sta dimostrando di essere un attore chiave in questa rivoluzione e, insieme a Coinbar, stiamo provvedendo affinché gli utenti di Binance sperimentino il pieno potenziale di queste nuove tecnologie"."L'obiettivo di Binance Pay – ha commentato– è fornire ai nostri utenti modi convenienti e innovativi per utilizzare le criptovalute nella loro vita quotidiana. Questa collaborazione rafforza la missione di Binance Pay di fornire alle aziende e ai consumatori un'esperienza di trasferimento in criptovalute senza contatto, senza confini e sicura. Il ruolo dell'Italia nel promuovere l'innovazione digitale si allinea perfettamente con la nostra visione di Binance Pay. Insieme a Coinbar, stiamo aprendo la strada all'adozione diffusa delle valute digitali e arricchendo ulteriormente il panorama dei trasferimenti digitali locali".