Mediobanca conclude con successo covered bond da 750 milioni

Mediobanca

(Teleborsa) -ha concluso oggi con successo il collocamento di un covered bond con scadenza a 5 anni, per un ammontare complessivo di 750 milioni di Euro.Si tratta del primo covered bond italiano del 2024, in un contesto di mercato contraddistinto negli ultimi trimestri da un numero elevato di emissioni di covered bond da parte di banche italiane.Il covered bond,, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,4 miliardi che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (mid swap +70bps) e di raggiungere la size obiettivo di 750 milioni di Euro. Questo collocamento ha registrato il 70% degli ordini dall’estero, con la presenza di tutti i maggiori investitori europei, a ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca quale emittente a livello continentale., commenta: "Il successo di questa nuova emissione, sottoscritta al 70% da investitori esteri, è unae verso le prospettive di crescita delineate nel Piano Strategico ‘One Brand One Culture’ al 2026. Un risultato che rafforza ulteriormente la nostra determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati".I risultati di questa nuova emissione, nell’attuale contesto macroeconomico, confermano l’importanza di un approccio flessibile nella diversificazione delle fonti di finanziamento. L'emissione del primo covered bond italiano del 2024 è una chiara espressione di questa strategia, rappresentando un importante tassello nel percorso di crescita della Banca.