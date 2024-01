Banca AideXa chiude un 2023 da record: +130% di finanziamenti erogati

(Teleborsa) - Anche il 2023 è stato un anno da record per, che ha più che raddoppiato i volumi di finanziamenti erogati, il numero di clienti e la raccolta di liquidità.La banca ha registrato una crescita sostenuta nellealle piccole e medie imprese, con un +, perdi euro di credito erogato dalla nascita esolo a dicembre. A conferma della sua mission che punta a sostenere le piccole imprese e il tessuto economico del Paese, il prestito medio si attesta a circa 200mila euro.Banca AideXa ha registrato anche unattraverso conti correnti e conti di deposito,di euro. Una crescita sostenuta anche dal: illanciato a marzo 2023 (X Conto) ed illanciato a luglio 2023 (X Risparmio Libero).Il 2023 ha portato anche un notevole, cresciuta del 130%, di cui più di 4.000 micro, piccole e medie imprese.La challenger bank focalizzata sulle p0iccole e micro imprese, nei suoi primi due anni di attività, ha fornito r, erogando con efficienza ele somme richieste dai clienti. L’approccio al credito è volto alla sostenibilità, come dimostra ildel credito particolarmente, inferiore all'1,3% dello stock di crediti.Il suo modello è oracon un livello digrazie a motori e modelli del credito evoluti e basati su intelligenza artificiale.Tra i traguardi di Banca AideXa, anche il riconoscimento del, ottenuto per il terzo anno consecutivo, nonché illa categoria Innovation&Fintech, e il riconoscimento dida CNBC."Sono davvero orgoglioso di aver raggiunto questi risultati nel 2023, che coronano la fase di ideazione, fondazione e sviluppo di Banca AideXa", ha commentato, CEO di Banca AideXa, aggiungendo "il nostro ulteriore raddoppio della crescita è stato ottenuto grazie alla fiducia e alla soddisfazione dei clienti, che ci scelgono ogni giorno per un modello diverso di banca, un unicum nel panorama italiano. I nostri prodotti semplici, trasparenti e veloci dedicati alle PMI, basati sull’utilizzo di dati, dell’AI e della tecnologia, uniti alle competenze dei nostri business banker, sono alla base del nostro successo e della nostra crescita esponenziale".