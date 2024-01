Brunello Cucinelli, Equita alza target price e conferma Hold

Equita

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -ha aumentato a(+5%, anche per la discesa dei tassi) ilsu, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, confermando la" sul titolo, dopo che ieri sera la società ha comunicato i dati preliminari di ricavi e debito per il 2023.Il brokerdell'1%, con EBIT margin 16,4% vs. prec. 16,3% (la guidance indicava margine leggermente superiore al 16%, ma dato il fatturato 1% sopra la guidance pensa aumenti anche la visibilità sull'EBIT).di 1% sul fatturato e 2% su EBIT/Utile netto, con un'attesa di crescita del fatturato (+13% vs. prec. +12%) superiore rispetto alla guidance preliminare della società (+10%).Equita fa notare che iltratta a 43-37x P/E24-25E, a premio sui peers del 120% vs. 113% medio da inizio 2022 (min. 80%, massimo 140%), "madall'alta visibilità sulle stime e dal posizionamento difensivo all'interno del settore (lusso assoluto, clientela più resilient), particolarmente premiante nell'attuale contesto di rallentamento per la maggior parte degli altri players quotati", si legge nella ricerca.