Marchio Volkswagen, consegne in aumento del 6,7% nel 2023

(Teleborsa) - Il(e non quindi l'interoche ha lo stesso nome) ha, con circaconsegnati ai clienti in tutto il mondo. Anche la domanda di mobilità elettrica è cresciuta: nel 2023 Volkswagen ha consegnato circa 394.000 veicoli completamente elettrici, il che corrisponde a un aumento del 21,1% rispetto all'anno precedente."I dati di consegna mostrano che siamo sulla strada giusta come marchio e che le nostre auto sono ben accolte dai nostri clienti - ha commentato Imelda Labbé, membro del board Volkswagen per le vendite, il marketing e l'assistenza post-vendita -. Ma con il nostro portafoglio di prodotti rivisto e interessante, siamo nella posizione giusta".Lasul totale delle consegne Volkswagen rimane molto elevata al 54,2% (+14,9% rispetto al 2022). Negli Stati Uniti, oltre l'81% delle auto Volkswagen vendute sono state SUV. In Europa, la T-Roc rimane il SUV più venduto della Volkswagen.