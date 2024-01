Trade Republic lancia una carta che permette di investire spendendo

(Teleborsa) - Dopo l'ottenimento di una licenza bancaria completa dalla Banca centrale europea (BCE), arrivato a dicembre , il broker tedesco. Ha infatti annunciato oggi il lancio della: i clienti ottengono un premio Saveback dell'1% per ogni pagamento effettuato con la carta, automaticamente investito nei propri piani di accumulo. Inoltre, è possibile arrotondare i pagamenti e investire l'eccedenza in un titolo a scelta.La carta Trade Republic sarà, si legge in una nota, con la lista di attesa che apre oggi."Con le nostre nuove carte, riduciamo l'ostacolo all'investimento principale per i giovani italiani: la capacità di risparmiare abbastanza da garantirsi una pensione serena", afferma, Regional Manager Italia, Irlanda e Baltici di Trade Republic."Purtroppo, meno di un italiano su due è in grado di risparmiare una qualsiasi somma di denaro alla fine del mese - spiega il manager -Ma il 98% di loro possiede almeno una carta di debito o di credito. Con le rivoluzionarie funzionalità Saveback e Round Up, permettiamo a chiunque di investire pagando la spesa o acquistando un regalo per i propri cari. Per la prima volta nella storia,".Trade Republic ha fatto anche sapere difinanziario (conclusosi il 30 settembre 2003) e nell'ultimo anno solare, nonostante abbia inoltrato ai propri clienti l'attuale tasso di interesse della BCE del 4%.La società, che si sta avviando a passare da broker puro a suite bancaria completa, ha attualmente, per masse amministrate totali di circa 35 miliardi di euro.