Mobilisights (Stellantis), concluso diverse partnership strategiche nel primo anno

Stellantis

(Teleborsa) -, società che utilizza i dati provenienti dai veicoli connessi diper lo sviluppo di soluzioni intelligenti e il miglioramento dell’efficienza dell'intero ecosistema automobilistico, ha "" nel suo primo anno di vita. Mobilisights, controllata dal colosso automobilistico italo-francese, può sfruttare l’accesso esclusivo ai dati dei veicoli connessi prodotti dai modelli dei 14 brand di Stellantis.In termini di prodotto, Mobilisights haper soddisfare le esigenze dei propri clienti. Nello specifico, Mobilisights ha creato pacchetti di dati per gestori di flotte in Europa e Nord America, oltre a pacchetti di dati per lo sviluppo di offerte assicurative personalizzate. Infine, ha sviluppato un’offerta di streaming di dati per la gestione efficace della ricarica dei veicoli elettriciLepossono beneficiare delle soluzioni sviluppate da Mobilisights per la gestione delle flotte, che permettono loro di monitorare i consumi e ottimizzare le operazioni con dati in tempo reale. Le società che fornisconopossono invece avvalersi dei flussi di dati di Mobilisights per migliorare la gestione delle flotte.