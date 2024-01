PharmaNutra, ricavi superano 100 milioni di euro nel 2023

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha registratodelpari a 100,2 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2022 di 17,5 milioni (+21,1%).I ricavi realizzati sul, pari a circa 68 milioni (59,2 nel 2022) evidenziano un incremento del 14,7%, con una incidenza sui ricavi complessivi del 68% circa rispetto al 72% dell'esercizio precedente. I ricavi derivanti dalle vendite suiammontano a 32,2 milioni, in crescita del 37%, con un'incidenza sul fatturato complessivo che passa dal 28% del 2022 al 32% del 2023."Raggiungere i 100 milioni di euro di fatturato è unche anni fa vedevamo come qualcosa di estremamente ambizioso, in perfetta linea con il nostro modo di lavorare che fin dalle origini è stato caratterizzato da ambizione, passione e intuito - ha commentato il- Per PharmaNutra non si tratta di un traguardo, ma di un passaggio intermedio molto importante, da celebrare, che ci rende un punto di riferimento nell'ambito dell'imprenditoria e che vale molto in termini sia emozionali che concreti, perché significa entrare in una nuova dimensione, sempre più rilevante".