Ansaldo Energia: in Cina entra in servizio prima Centrale alimentata con una GT36

(Teleborsa) -la prima centrale a ciclo combinato equipaggiata con unadia. Realizzata nell’ambito del progetto Minhang Industrial Zone a Shanghai, questa centrale elettrica SPIC (State Power Investment Corporation Limited), dotata di turbina a gas GT36 di Ansaldo Energia, conferma l'esperienza di Ansaldo Energia nel fornire soluzioni per un’energia più pulita.Questo risultato - spiega la nota -nel fornire al mercato cinese soluzioni di generazione di energia innovative ed efficienti. L'impianto, che utilizza la più moderna tecnologia delle turbine a gas Ansaldo Energia, è stato progettato per garantire efficienza e affidabilità eccezionali, rispettando i rigorosi standard cinesi sulle emissioni del settore della produzione di energia. Le prestazioni dell'impianto hanno superato le aspettative, raggiungendo costantemente elevati livelli di efficienza e rispetto ambientale.è parte integrante del progetto Minhang Industrial Zone, che mira a trasformare il sito di un'ex centrale elettrica a carbone in un hub energetico moderno, efficiente e più pulito. La turbina a gas Ansaldo Energia AE94.3A già presente nel sito integra la nuova GT36, dimostrando l'esperienza di Ansaldo Energia nel fornire un'ampia gamma di soluzioni di generazione di energia per soddisfare ogni esigenza dei clienti., questo impianto equipaggiato con la turbina a gas GT36 costituisce un importante punto di riferimento per la produzione di energia a ciclo combinato in Cina. L'impianto ha già accumulato più di 1.000 ore di funzionamento, dimostrando la sua stabilità e affidabilità. Ansaldo Energia è fiduciosa che questo progetto aprirà la strada a ulteriori collaborazioni con partner cinesi e contribuirà agli obiettivi energetici sostenibili del paese.Quest'ultimo traguardo raggiunto da Ansaldo Energia - conclude la nota - si inserisce in un