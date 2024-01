Delta Air Lines taglia guidance su utili, acquista 20 aerei widebody Airbus

Delta Air Lines

Airbus

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha riportato undi 2,04 miliardi di dollari neldel 2023, in aumento rispetto agli 828 milioni di dollari di un anno fa. Isono aumentati del 6% a 14,22 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente."Il 2023 è stato un anno eccezionale per Delta con prestazioni operative e finanziarie leader del settore", ha affermato il, il quale prevede che "e la nostra base di clienti è in una sana posizione finanziaria con i viaggi come massima priorità. Prevediamo di aumentare gli utili dell'intero anno da 6 a 7 dollari per azione e di generare un free cash flow da 3 a 4 miliardi di dollari, rafforzando ulteriormente la nostra base finanziaria".Ladi utili dell'intero anno da 6 a 7 dollari per azione èagli oltre 7 dollari per azione previsti lo scorso anno. Delta ha anche dichiarato di aspettarsi che i ricavi nel primo trimestre del 2024 aumenteranno dal 3% al 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Contestualmente alla trimestrale, Delta ha annunciato di aver raggiunto un accordo conper l'. Le consegne degli aerei dovrebbero iniziare nel 2026. Oltre a migliorare l'efficienza del carburante, questi aerei aggiungeranno più posti a sedere premium e maggiori capacità di carico alla flotta internazionale di widebody.