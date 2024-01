MiTur, 75 milioni per siti Unesco e città creative: approvati 58 progetti definitivi

(Teleborsa) - Nell’ambito del Fondo davolto alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale sede di siti riconosciuti patrimonio dell’umanità Unesco e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative Unesco, ilha, finora,, per un impegno complessivo di oltre 70 milioni di euro. Inoltre, due ulteriori progetti sono in via di approvazione e uno in fase di presentazione.Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento dei progetti da parte dei Comuni proponenti, da, che abbiano ad oggetto interventi quali: la realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale, nonché di itinerari turistici; attività di marketing ed eventi; opere di carattere edilizio, strutturale o impiantistico o, ancora, allestimenti su siti culturali, paesaggistici e naturalistici funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività turistica.A titolo di esempio, a Genova è stato approvato il progetto "Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea" per rafforzare il capoluogo ligure come meta turistica in chiave culturale, storica e artistica; a Capaccio Paestum, il progetto "Cilento Vallo di Diano Experience" per la differenziazione del prodotto turistico; a Siena, il progetto "Siena Tourism Hub" orientato all’accrescimento della permanenza media e all’implementazione dei servizi di smart destination; a Milano, il progetto "LET-MI: Letteratura Esperienza Turistica a Milano" per la creazione di un percorso articolato di ambito digitale."Il Fondo è un importante strumento per potenziare uno dei fiori all’occhiello dell’ecosistema turistico italiano" -ha commentato il ministro del Turismo- "Con oltre 142 milioni di presenze e una spesa superiore ai 12 miliardi di euro,. E non potrebbe essere altrimenti, considerando – per esempio – i nostri 59 siti patrimonio dell’umanità Unesco e i 495 borghi certificati. In questo modo, rafforziamo il supporto al tessuto territoriale italiano e diamo continuità alle azioni messe in campo per la valorizzazione dei territori, come fatto con il Fondo per i piccoli Comuni a vocazione turistica, nell’ottica di un operato di ampio respiro orientato a sostenere e valorizzare queste preziose componenti dell’ecosistema turistico italiano, che sono anche un unicum a livello internazionale, nonché fattori strategici di sostenibilità e di destagionalizzazione".