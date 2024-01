Wall Street annulla i cali e chiude piatta dopo i dati sull'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 37.711 punti; sulla stessa linea, incolore l', che archivia la seduta a 4.780 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,17%); sulla stessa linea, senza direzione l'(-0,06%).Wall Street ha, dopo che i dati macroeconomici avevano mostrato che i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati più del previsto a dicembre, con l'indicatore core - attentamente monitorato - leggermente superiore al consenso. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano , isono aumentati del 3,4% a dicembre su base annua (rispetto all'aumento del 3,2% previsto dagli analisti) e del 3,9% su base annua per quanti riguarda l'indice core (rispetto alle aspettative di un aumento del 3,8%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,35%) e(-0,41%).Tra i(+2,77%),(+2,08%),(+0,90%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,98%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,63%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,27%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.(+3,85%),(+2,91%),(+2,34%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,40%.Seduta negativa per, che scende del 3,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,87%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,77%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,3%; preced. 0,9%).