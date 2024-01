Wall Street positiva. Al via la earning season

Dow Jones

(Teleborsa) - Parte al rialzo l'ultima seduta della settimana per la Borsa di New York, nel giorno in cui ha preso il via la stagione delle trimestrali e all'indomani del calo dovuto al dato deludente sull'inflazione americana, salita lievemente più delle attese in dicembre.Oggi, invece, sono scesi a sorpresa i prezzi alla produzione, alimentando le speranze degli investitori sui tagli dei tassi, da parte della Fed, a marzo.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.800 punti. Guadagni frazionali per il(+0,3%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,37%).