Altea Green Power, approvato nuovo piano. EBITDA fino a 43 milioni al 2028

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, haLa strategia si fonda su: consolidamento della posizione di Altea quale player rilevante nel settore dello sviluppo di, con una quota di mercato non inferiore al 10%; crescita della, attraverso lo sviluppo e la successiva costruzione e gestione di impianti FV di proprietà in Italia (90 MW nel quinquennio fino a raggiungere, nel medio-lungo termine, una potenza installata di oltre 250 MW); prosecuzione dell', sia nel settore dello Storage sia in quello del Solare misto, anche attraverso nuove joint venture che vedano la società in posizione maggioritaria.Laprevede: valore della produzione a 28-31 milioni di euro; EBITDA a 17-19 milioni; EBITDA Margin a circa il 60%; Posizione Finanziaria Netta cash positive per circa 5 milioni. Iprevedono: valore della produzione a 60-67 milioni di euro; EBITDA a 37-43 milioni; EBITDA Margin superiore al 60%; Posizione Finanziaria Netta cash positive per circa 48 milioni."Abbiamo approvato unoPiano Industriale, con obiettivi di medio-lungo termine che vedono una ulteriore accelerazione della crescita, nonché un aumento della già ottima marginalità, rispetto ai precedenti obiettivi del Piano 2023-2025", ha commentato l'Inla società si pone come obiettivo di raggiungere i seguenti target:; nel fotovoltaico di aggiungere agli attuali 440 MW in iter autorizzativo ulteriori 690 MW di progetti, tutti con una marginalità molto elevata; la realizzazione di impianti Fotovoltaici Propri, che rappresenta l’affiancamento di un'attività Industry al core business aziendale. Lo sviluppo e la successiva costruzione (a partire dal 2025) dei primi impianti fotovoltaici di proprietà della Società per una potenza totale di circa 90 MW. È intenzione della società sviluppare in un'ottica di medio periodo di 250 MW di impianti propri.In, mercato di ampie dimensioni per futuri investimenti, Altea Green Power proseguirà con la crescita e il consolidamento delle attività già avviate e in fase di negoziazione, grazie alla consolidata partnership con sviluppatori locali di elevata e riconosciuta professionalità, anche facendo leva sulla linea di credito non recourse di 15 milioni di dollari, già ottenuta dalla partecipata USA BESS Power, con cui finalizzare