Cisco acquisisce la svizzera Isovalent per sicurezza cloud

Cisco

(Teleborsa) -annuncia l'intenzione di acquisire Isovalent, leader nel settore del cloud native networking e della sicurezza open source, per rendere la rete ancora più sicura su cloud pubblici.L'acquisizione di Isovalent - spiega una nota - si baserà sulla, una piattaforma di sicurezza integrata, basata sull'intelligenza artificiale e fornita dal cloud, per organizzazioni di qualsiasi forma e dimensione. Cisco Security Cloud consente ai clienti di gestire in modo semplice e efficace i controlli di sicurezza dell'infrastruttura multicloud al fine di fornire una protezione avanzata contro le minacce emergenti su qualsiasi cloud, applicazione o carico di lavoro.senza pari al fine di aiutare i clienti a semplificare e accelerare il loro percorso di trasformazione digitale", ha dichiarato. "Immaginate di poter disporre, nell'ambiente distribuito di oggi, di applicazioni, macchine virtuali, container, risorse cloud e controlli di sicurezza con una visibilità totale, senza ostacolare le prestazioni della rete e delle applicazioni"."Cisco si impegna a investire e dare il suo", ha dichiarato. "Il team di Isovalent si unirà alla leadership tecnica di Cisco per risolvere le complesse sfide della sicurezza e del networking su cloud. Le loro conoscenze accelereranno l'innovazione in tutta l'azienda e contribuiranno a rafforzare ulteriormente la piattaforma Cisco Security Cloud".