First Capital, poco interesse in Borsa nonostante acquisto Value Track

(Teleborsa) -a Piazza Affari per il titolo, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, nonostante venerdì sera abbia comunicato un'. Insieme alla controllata Invest Italy SIM ha infatti sottoscritto un accordo per integrare nel business di quest'ultima le attività operative di Value Track.Marco Greco, co-Founder e Amministratore Unico di Value Track, affiancherà Luca Di Liddo in qualità di co-CEO di Invest Italy SIM. Con l'acquisizione di Value Track, Invest Italy SIM, che sarà rinominata, accelera il suo percorso di crescita eaffiancando ai servizi di Capital Markets anche i servizi di Corporate Broking e Advisory."Consideriamo positivamente l'operazione, chenel segmento delle PMI italiane, ampliando il portafoglio di servizi per includere la consulenza per quotazioni e società quotate sull'EGM", commentano gli analisti diDiscreta la performance di, che, in lieve. Il controvalore è di appena 2.728 euro, con un unico contratto passato in apertura delle negoziazioni (155 azioni in totale). A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,6 e successiva a 17,6. Supporto a 17,6.