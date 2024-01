(Teleborsa) - Il(LME), la borsa dei metalli non ferrosi più importante del mondo,di metalli quotati, fino a quando i produttori non forniranno rapporti e rassicurazioni sull'approvvigionamento responsabile.A ottobre 2019, LME ha pubblicato la suadei brand quotati all'LME, richiedendo a tutti i brand quotati di rispettare una serie di requisiti relativi all'approvvigionamento responsabile dei metalli. La policy mira a garantire che le catene di fornitura dei brand negoziati sul LME rispettino ie non contribuiscano al finanziamento deio alla. Inoltre, prevede che i produttori gestiscano i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e i rischi ambientali nei propri siti.Al 15 gennaio 2024, LME ha unnei suoi contratti regolati fisicamente: alluminio, leghe di alluminio, contratto speciale per le leghe di alluminio nordamericane (NASAAC), cobalto, rame, piombo, nichel, stagno e zinco, presenti in 54 paesi.A partire dal 15 gennaio 2024, LME prevede di sospendere o rimuovere dal listino il 10% dei brand, sottolineando che, una volta completato il lavoro per soddisfare i requisiti della policy. Il restante 90% ha presentato adeguate informazioni sulla conformità e LME sta elaborando queste richieste, interagendo direttamente con i marchi dove necessario per ottenere chiarimenti o ulteriori informazioni dove richiesto.