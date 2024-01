M&A con coinvolgimento italiano a 86 miliardi di dollari nel 2023 (-22%)

Telecom Italia

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Lehanno raggiunto glirispetto al 2022 e si attestano al livello minimo degli ultimi tre anni, secondo dati di LSEG Deals Intelligence. Mentre il valore complessivo delle operazioni annunciate è diminuito, il numero di transazioni con coinvolgimento italiano è aumentato del 5% rispetto all'anno precedente.Le operazioni che hanno coinvolto unnel corso del 2023, per un valore di 52,2 miliardi di dollari, sono il 42% in meno rispetto al valore registrato nel corso del 2022, ma il numero di accordi per l'intero anno è il più alto di tutti i tempi. Mentre le fusioni e acquisizioni in entrata che coinvolgono unsono aumentate del 78% a 46,2 miliardi di dollari, le fusioni esono diminuite del 91% toccando il minimo degli ultimi nove anni per 6,0 miliardi di dollari.Le fusioni e acquisizionihanno totalizzato 21,3 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 39% rispetto ai livelli di un anno fa e il totale annuo più alto dal 2018.ha accettato di vendere la propria attività di rete fissa a un consorzio guidato daper 23,6 miliardi di dollari a novembre, ilnel 2023. Seguono il deal da 7,6 miliardi di dollari per unire le attività di iliad ein Italia e l'operazione da 2,9 miliardi di dollari per la cessione di Enel Distribucion Perù da parte del colosso energetico italiano.si è classificata al primo posto nellaper le attività di M&A con coinvolgimento italiano nel 2023, seguita da"Il mercato italiano presenta un panorama promettente per le transazioni e gli investimenti locali, come evidenziato dal 2023 - ha commentato Paola Cipriani, Customer Success Manager di- Nonostante un modesto aumento del 5% delle transazioni commerciali italiane, questo segna il".