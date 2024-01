Ardian, trattative esclusive con Sagard per l'acquisizione di Aprium Pharmacie

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, ha annunciato l'intenzione di acquisire, insieme a Bpifrance, MACSF e al management team, una, la società madre di Aprium Pharmacie, la, con oltre 1,6 miliardi di euro di ricavi. Il suo CEO, Emmanuel Schoffler, e il management team reinvestiranno nell'azienda.Dalla sua creazione nel 2016, Healthy Group ha registrato una crescita molto forte della sua rete Aprium Pharmacie, che conta oggi più di, e ha migliorato la sua gamma di servizi includendo una scuola per assistenti farmaceutici e strumenti omnicanale."In qualità di partner nello sviluppo di aziende in crescita, siamo lieti di sostenere le ambizioni dell'azienda farmaceutica leader francese. L'azienda, guidata da Emmanuel Schoffler e dal suo talentuoso team, mette in mostrache caratterizzano i campioni del settore che desideriamo sostenere", hanno commentato Alexis Saada, Head of Growth and Senior Managing Director, e Romain Chiudini, Managing Director Growth di Ardian."Oltre alla nostra competenza nel settore sanitario, metteremo il nostro know-how nellae la nostraal servizio della crescita di Healthy Group", hanno aggiunto.