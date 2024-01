BCE, Centeno: traiettoria inflazione è molto positiva in questo momento

(Teleborsa) - "Puntiamo all'inflazione a medio termine, non all'inflazione di febbraio, e la". Lo ha affermato, governatore della Banca del Portogallo e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista a CNBC presso il World Economic Forum di Davos."Non dico che l'overshooting sia una possibilità, ma. Dalla fine del 2022, tutte le nostre previsioni fino al 2025 mostrano una previsione molto ben ancorata per l'inflazione a medio termine", ha aggiunto.I commenti di Centeno arrivano il giorno dopo che il governatore della banca centrale austriaca ha affermato che i dati delle ultime settimane hanno puntato nella "direzione opposta" rispetto a quella che normalmente spingerebbe a parlare di taglio dei tassi di interesse., è così che strutturiamo le nostre decisioni - ha detto Centeno - Uno dei più grandi successi della BCE ultimamente è essere riuscita ad ancorare le aspettative di inflazione a medio termine al 2%, e questo perché siamo credibili, dobbiamo rimanere tali".Alla domanda sulla potenziale tempistica dei tagli dei tassi, Centeno ha replicato: "Negli ultimi tre o quattro mesi siamo stati".