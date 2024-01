Generali, upgrade da Citigroup a Buy

Citigroup

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno migliorato lasu, colosso assicurativo italiano, a "" da "Neutral", rivedendo al rialzo anche ilper azione (dai precedenti 20,20 euro).In una giornata negativa per il mercato italiano, la notizia permettere al titolo di restare a galla in avvio di contrattazioni.presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 19,85 e primo supporto stimato a 19,79.