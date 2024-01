L'indice delle società High Tech italiane dà qualche segnale positivo (+0,42%), seduta effervescente per Eems

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino milanese

Technoprobe

Seco

Eems

Sabaf

Eurotech

(Teleborsa) - Senza slanci ilche si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all', che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 146.606,2, in crescita dello 0,42%, mentre l'registra una risalita dello 0,20% a 925.Tra le medie imprese quotate sul, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,30%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,65%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 9,09%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,03%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,91%.