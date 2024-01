SIXT acquisterà fino a 250.000 veicoli Stellantis per flotta di noleggio

SIXT

(Teleborsa) -, colosso tedesco del noleggio auto, e, una delle principali case automobilistiche al mondo, hanno siglato undi noleggio in Europa e in Nord America nei prossimi tre anni. Le prime consegne avverranno già nel corso del primo trimestre del 2024 e proseguiranno durante l'anno, si legge in una nota.I clienti SIXT potranno beneficiare di, tra cui Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall e Maserati. La fornitura a SIXT comprenderà, dalle city car ai SUV, ai furgoni e minivan (compresi quelli a 7 e 9 posti), oltre a una vasta scelta di tipologie di motorizzazione (inclusi i veicoli elettrici a batteria).Inoltre, Stellantis e SIXT valuteranno potenzialidel mondo, con il supporto di Mobilisights , la società di data as a service (DaaS) di Stellantis che fornisce e sviluppa pacchetti di dati per la creazione e la concessione in licenza di prodotti, applicazioni e servizi innovativi business-to-business che saranno messi a disposizione di SIXT."Questo accordo rappresenta un ottimo banco di prova e ci permetterà di proseguire nella nostra trasformazione in un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile", ha commentatodi Stellantis.