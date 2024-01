Synopsys acquisirà Ansys per 35 miliardi di dollari

Synopsys

(Teleborsa) -, società statunitense specializzata in programmi software destinati ai produttori di semiconduttori, ha stipulato un, società statunitense attiva nel campo dei software di simulazione ingegneristica. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Ansys riceveranno 197,00 dollari in contanti e 0,3450 azioni ordinarie Synopsys per ciascuna azione Ansys, che rappresenta unin base al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie Synopsys il 21 dicembre 2023 (ultimo giorno prima delle speculazioni dei media su una potenziale transazione).Secondo i termini dell'accordo, glidella società combinata su base pro forma. Synopsys intende finanziare i 19 miliardi di dollari in contanti attraverso una combinazione di liquidità e finanziamento del debito, per cui ha ottenuto impegni per 16 miliardi di dollari di finanziamento.Le aziende prevedono che la transazione, previa approvazione da parte degli azionisti di Ansys, la ricezione delle approvazioni normative richieste e altre consuete condizioni di chiusura."Fin dalla sua nascita, 37 anni fa, Synopsys è stata un pioniere dell'innovazione, al centro dei progressi rivoluzionari dei semiconduttori nel campo dell'informatica, delle reti e della mobilità, e ora abilita la nuova era dell'intelligenza pervasiva - ha affermato Aart de Geus, presidente esecutivo e fondatore di Synopsys - Unire le forze con Ansys, un', è l'ultimo esempio di come Synopsys rimanga in prima linea".