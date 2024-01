CFA, tasso di successo nell'esame rimane sotto la media storica

(Teleborsa) - Ilper chi ha provato l'esame per ottenere laè stato appena sotto la media storica a novembre. Secondo i dati pubblicati oggi dal CFA Institute, a novembre il 44% dei candidati ha superato il test di livello II, invariato rispetto al tasso di successo di agosto e in calo rispetto al 52% di maggio. La media degli ultimi dieci anni per il livello II è al 45%, mentre dall'inizio della serie storica, nel 1963, è del 46%."Il tasso di superamento di novembre è rimastodel 45% - ha commentato, Managing Director, Education presso CFA Institute - Capisco che i candidati che non hanno superato questo periodo proveranno una certa delusione, ma spero che rimangano incoraggiati a continuare nel perseguimento del CFA charter. Incoraggerei i candidati a ripresentarsi non appena possibile mentre il materiale rimane in primo piano".Il CFA Institute, l'associazione globale di professionisti degli investimenti, ha detto chehanno partecipato di persona presso una delle 439 sedi d'esame (in 360 città in 105 mercati in tutto il mondo) per l'esame di novembre di livello II.La settimana scorsa, il CFA Institute aveva annunciato che ilè sceso ulteriormente al di sotto della sua media storica, con solo ildei candidati che lo hanno superato a novembre. La media degli ultimi dieci anni per il livello I è al 40%, mentre dall'inizio della serie storica, nel 1963, è del 41%.