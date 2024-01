Birkenstock prevede calo del margine EBITDA nel 2024

Birkenstock

(Teleborsa) -, società tedesca di calzature quotata a Wall Street, ha chiuso l'(al 30 settembre 2023) con undi 1,492 miliardi di euro, in aumento del 20% rispetto all'anno fiscale 2022. La crescita dei ricavi è stata guidata sia da una crescita dei volumi del 6% che da un aumento del prezzo medio di vendita del 14%. L'è stato di 75 milioni di euro (vs 187 milioni un anno fa), con un utile netto rettificato di 207 milioni di euro, un utile per azione di 0,41 euro e un utile per azione rettificato pro-forma di 1,10 euro sulla base di un conteggio di azioni post-IPO di 188 milioni. L'è aumentato dell'11% a 483 milioni di euro, il che si traduce in un margine EBITDA rettificato del 32,4%."Siamo molto soddisfatti dei nostri risultati finanziari e delle nostre prestazioni per l'anno fiscale 2023 - ha commentato il- L'anno scorso è stato l'anno di maggior successo nella nostra tradizione lunga 250 anni e poco dopo siamo entrati nel nostro primo anno come società quotata in borsa"."Per l'anno fiscale 2024 siamosfruttando significativi spazi geografici, di estensione di categoria e di distribuzione, rimanendo fortemente impegnati a fornire una qualità premium senza compromessi ai nostri clienti e imperterriti dal contesto macroeconomico più ampio", ha aggiunto.Birkenstockche i ricavi saranno compresi tra 1,74 e 1,76 miliardi di euro, riflettendo una crescita complessiva dei ricavi dal 17% al 18% rispetto all'anno fiscale 2023 con tutti i segmenti e i canali che contribuiscono alla crescita dei ricavi. Inoltre, prevede un EBITDA rettificato compreso tra 520 e 530 milioni di euro, con un conseguente margine EBITDA rettificato di circa il 30%.