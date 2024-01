EGM, ottimismo sul 2024. Benefici da diversi riposizionamenti dei portafogli

(Teleborsa) - Dopo un anno molto complesso,. Infatti, una riduzione dei tassi di interesse entro la fine del 2024 è sul tavolo e potrebbe portare a una futura, rivitalizzando potenzialmente il mercato azionario delle PMI, anche grazie aiattuali. Inoltre, il, perché un'eventuale ulteriore revisione al ribasso del 25% delle previsioni EBITDA aggregate porterebbe a un multiplo di mercato EV/EBITDA pari a 7,5x, che non appare costoso in uno scenario di tassi di interesse più bassi. È quanto sostiene ValueTrack in un'analisi del mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Il report evidenzia innanzitutto come molti KPI relativi all'EGM abbiamo registrato un'evoluzione negativa nell'intero 2023. In primis, sul fronte delle valutazioni, l'è sceso del -10,8% nel 2023, sottoperformando profondamente il FTSE MIB (influenzato positivamente dall'impennata dei prezzi delle azioni bancarie) e anche il FTSE STAR.Inoltre, ildel mercato EGM si è attestato a un livello "scarso" di 2,1 miliardi di euro nel 2023, -14% a/a (e molto inferiore rispetto ai dati del 2021); solo circa il 16% delle società quotate all'EGM vantava un turnover medio giornaliero superiore alla soglia di 50.000 euro, e un uguale numero di società ha registrato (dati di dicembre 2023) un turnover giornaliero inferiore a 5.000 euro.Notizie negative anche sul fronte dei, in calo su ogni metrica. I calcoli di ValueTrack individuano un EV/Sales FY1 a 0,8x, in calo rispetto a 1,0x nel 2022; un EV/EBITDA FY1 a 4,4x, in calo rispetto a 5,6x nel 2022; un P/E FY1 a 7,3x, in calo rispetto a 9,2x nel 2022. Il tasso di sconto dell'IPO sull'EGM è rimasto stabile a/a a circa il 48%, o circa 35% se si tiene conto della quantità di denaro raccolto nelle varie operazioni.Una nota negativa continuano ad essere i: nel 2023 sono state 22 le società che sono uscite dall'EGM, di cui 9 a causa di revova delle azioni e 5 a causa del translisting su Euronext Milan o Euronext STAR Milan.Tra le buone notizie c'è invece senz'altro quella per cui nel 2023 sono statea Euronext Growth Milan ben 34 aziende (incluse IPO su PRO), ovvero +31% il numero di quotazioni avvenute nel 2022, e il capitale totale raccolto in sede di IPO è stato pari a circa 306 milioni di euro (9 milioni di euro per operazione). Inoltre, nel 2023 ci sono state 6 operazioni di(rispetto a 4 nel FY22) e 9 operazioni di(in aumento rispetto sia al FY21 che al FY22), per un valore complessivo di 27,8 milioni di euro.Sul fronte dei volumi, qualche segnale positivo è arrivato nell': ilsu EGM ha segnato un +37%a/a nel 3Q23 e +43% a/a nel 4trim23, con circa il 23% circa delle società quotate all'EGM che vantano un turnover medio giornaliero superiore alla soglia di 50.000 euro a dicembre. E se è vero che circa il 16% dei titoli quotati ha registrato nel 2023 un controvalore giornaliero inferiore a 5mila euro, allo stesso tempo è interessante notare che nel 1H23 tale percentuale era pari al 50%.Nonostante la sottoperformance complessiva, ValueTrack sottolinea che nel 2023, con i 39 titoli che hanno ottenuto un aumento del prezzo delle azioni superiore al 20%.Dopo aver evidenziato tutti questi fatti, gli analisti affermano che - se le aspettative sui tassi dovessero essere confermate - il mercato EGM, attualmente caratterizzato da valutazioni relativamente basse, è pronto a essere il principale beneficiario, poiché potrebbe: in termini di asset class, dalle obbligazioni alle azioni; in termini di rotazione settoriale, dai finanziari agli industriali; in termini di profilo/dimensione di rischio, dalle large cap alle small e micro cap. In effetti, i multipli del mercato EGM sono ai minimi degli ultimi 4-5 anni: 1,1x EV/Sales, 5,8x EV/EBITDA e 12,1x P/E sulle previsioni di consenso 2024.