Eni firma accordi strategici con aziende statali kazake

(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di, Claudio Descalzi, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di KazMunayGas (KMG), Magzum Mirzagaliyev, hanno firmato oggi a Roma un, regione di Mangystau, in Kazakistan. La firma è avvenuta in occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym Jomart Tokayev, in Italia.Eni e KMG hanno confermato la loro disponibilità a, che fornirà ad impianti di KMG elettricità stabile e a basse emissioni di carbonio prodotta da energia solare ed eolica, e sarà bilanciato con capacità aggiuntiva da una centrale elettrica a gas, si lege in una nota.Eni ha inoltre firmato un Memorandum di Cooperazione con ilsunell'ambito della transizione energetica, tra cui la potenziale replica del modello di centrale ibrida gas-rinnovabili in altre regioni del Kazakistan, nonché la valutazione di iniziative sui minerali e lo sviluppo di altre tecnologie per la riduzione delle emissioni di carbonio.Infine, Eni ha firmato un Accordo di Cooperazione strategica con la compagnia nazionale del gas del Kazakistan,(società nel portafoglio di SK), incentrato sullotra centri scientifici, tecnici e di ricerca per sviluppare innovazioni tecnologiche e formare capitale umano, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio nelle operazioni dell'industria del gas.