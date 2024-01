Eni, rumors: governo valuta cessione fino a 4% per ridurre debito

Eni

Equita

(Teleborsa) - Ilstarebbedidopo che la compagnia petrolifera avrà completato il piano di riacquisto di azioni proprie. Lo scrive Bloomberg, sottolineando che l'operazione aiuterebbe l'esecutivo di Giorgia Meloni a ridurre il debito del paese.L'obiettivo sarebbedalla vendita della partecipazione, secondo persone a conoscenza della questione. Il MEF attualmente possiede una partecipazione del 4,7% in Eni, mentre Cassa Depositi e Prestiti detiene il 27,7%.Secondo calcoli didiffusi nelle scorse settimane , il buyback attuato da Eni porterà laA novembre il ministro dell'Economiaaveva detto che ridurre la quota dello Stato in Eni sfruttando gli effetti del buyback "è una proposta che ha senso, è una".L'andamento del Cane a sei zampe in Borsa è peggiorato dopo la pubblicazione della notizia, attestandosi a 14,54 euro, con un