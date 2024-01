Google investirà 1 miliardo di dollari in data center nel Regno Unito

Alphabet

(Teleborsa) -, società statunitense controllata da, ha annunciato che, per crescere in quello che considera un mercato chiave."Persone e aziende in ogni angolo del Regno Unito si affidano ai data center per potenziare servizi utili come Search, Maps, YouTube, Workspace e Google Cloud - ha affermato, Vice President di Google e Managing Director di Google UK & Ireland - Man mano che sempre più persone sfruttano le opportunità create dall'economia digitale del paese e si sbloccano nuovi modi in cui le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale possono aumentare la produttività, alimentare la creatività, migliorare i risultati sanitari e sbloccare le scoperte scientifiche, è fondamentale investire nell'infrastruttura tecnica necessaria per supportare innovazione e crescita trainata dalla tecnologia"."Uno dei modi in cui lo stiamo facendo è investire 1 miliardo di dollari in un nuovo data center nel Regno Unito a- ha spiegato - Il sito dicreerà posti di lavoro edili e tecnici per la comunità locale. Una volta completato, questo investimento porterà capacità di elaborazione cruciali alle aziende di tutto il Regno Unito, supportando l'innovazione dell'intelligenza artificiale e contribuendo a garantire servizi digitali affidabili ai clienti Google Cloud e agli utenti Google nel Regno Unito e all'estero".