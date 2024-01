Il Gruppo Generali e "Top Employer" anche nel 2024

Generali

(Teleborsa) -è stata riconosciuta comeda Top Employers Institute, l’ente certificatore globale delle, grazie alle politiche e alle strategie attuate per attrarre i migliori talenti, contribuire al benessere dei propri dipendenti e migliorare l’ambiente di lavoro. La certificazione è stata riconosciuta adha ottenuto un, in aumento del 5% rispetto al 2023, grazie all’e ai miglioramenti registrati nella qualità dell’ambiente di lavoro, oltre alche prevede formazione specifica per promuovere la salute e il benessere dei dipendenti.Perè stato certificato il successo di un percorso avviato negli ultimi anni e volto a migliorare sempre di più l’esperienza del dipendente, con una rilevante attenzione all’Questo si traduce in:in smart working; particolare attenzione alladei nuovi assunti, così come alla crescita e allo sviluppo delle persone, attraversoe un sistema distrutturato, meritocratico e trasparente; un programma dicompleto, innovativo e capillare che viene incontro, ad esempio, alle esigenze di conciliazione dei dipendenti con figli; lo sviluppo di un; la promozione di unae proiettata al futuro.