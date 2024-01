The Italian Sea Group conferma progress produttivo 2024: sette yacht al varo e sei in consegna

The Italian Sea Group (TISG)

(Teleborsa) -, operatore globale della nautica di lusso, presenta leconfermando vari e consegne per tutti i brand del gruppo. Nel dettaglio TISG annuncia ilSi tratta di2 megayacht di 78 metri full custom progettati da archistars, uno con interior curati da Sinot Yacht Architecture & Design ed esterni da Lobanov Design, e l'altro totalmente progettato da Sinot; 1 megayacht Admiral Giorgio Armani di 72 metri full custom, con totale progettazione Giorgio Armani; 1 full custom Admiral di 67 metri, con interior a firma dell'architetto Mark Berryman; 1 S-Force Admiral di 55 metri totalmente progettato dal Centro Stile TISG – esviluppato in collaborazione con Ron Holland,che ne ha curato l'architettura navale e, con l'architetto Rémi Tessier che ha progettato gli interni.A seguire – fa sapere TISG in una nota – è in previsione ila meno di due anni dalla presentazione della nuova flotta Gentleman, che andrà in consegna nei primi mesi del 2025. TISG riconferma inoltre la regolarità di varo e consegna della produzione deil'iconico motor yacht nato dall'incontro tra l'eccellenza del mondo della nautica e quello delle super sport cars."Il raggiungimento di questi importanti traguardi produttivi – sottolinea– è possibile grazie ai significativi investimenti sostenuti dal Gruppo negli ultimi anni che hanno permesso di aumentare la superficie produttiva, portandola a complessivi 350mila metri quadri suddivisi nelle varie sedi".In linea con la strategia di crescita e di sviluppo – si legge nella nota – sonoampliamento e modernizzazione del sito produttivo della prestigiosa azienda di ebanisteria, per supportare le sempre maggiori esigenze produttive di TISG, oltre che puntare dal prossimo anno a ulteriori opportunità di sviluppo nell' extra-settore come residenziale ed hotellerie di alto poszionamento.è già in attività la falegnameria storica del brand Viareggino che lavorerà prevalentemente sugli interior degli yacht Perini Navi, oltre che a supportare l'intero Gruppo. Sarà inoltre inaugurato nei prossimi mesi ilsempre a Viareggio in Via Coppino.fondamentale per le maggiori attività di dettaglio negli interior, oltre che per le crescenti necessità di acciai di allestimento."Nel 2024 continueremo a crescere come definito nelle previsioni del Capital Markets Day dell'anno scorso – commenta–. A Febbraio ci sarà un nuovo Capital Markets Day che andrà a illustrare i prossimi obiettivi. Continueremo a consolidare il nostro modello di business nel segno dell'innovazione e sostenibilità, perseguendo traguardi sempre più sfidanti ed emozionanti".