Punta al rialzo la performance dei mercati europei. Bene A2A a Milano

FTSE MIB

BBVA

Vivendi

Philips

Amplifon

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

A2A

Nexi

Iveco

Banca MPS

D'Amico

Alerion Clean Power

Digital Value

Fincantieri

The Italian Sea Group

Ariston Holding

De' Longhi

Carel Industries

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Pochi gli spunti, in attesa delle trimestrali di importanti società. Sul fronte macroeconomico, l' è risultata leggermente inferiore alle attese degli analisti nel mese di aprile 2024, anche se in crescita.Tra i maggioriprima dell'apertura,ha detto di prevedere una crescita a due cifre dell'utile per l'intero anno,ha detto che è in corso lo studio di fattibilità per una scissione e ha comunicato di aver registrato un balzo dei ricavi nel 1° trimestre,ha chiuso il primo trimestre in rosso con il pagamento di 1,1 miliardi di dollari per la controversia Respironics.In Italia,ha annunciato di aver completato l', Hearing Instruments e Precision Hearing Aid, di proprietà di uno dei principali franchisee di Miracle-Ear a cui fanno capo circa 35 negozi negli Stati Uniti.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,072. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 83 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +133 punti base, con ilche si posiziona al 3,86%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,36%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,27%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,38% a 34.379 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.546 punti. Pressoché invariato il(+0,12%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il(+0,09%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,09%),(+1,60%),(+1,39%) e(+1,35%).di Milano,(+4,63%),(+2,76%),(+2,16%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,45%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,97%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,27%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.