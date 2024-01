Toscana Aeroporti, Enac approva progetto esecutivo per nuovo terminal Pisa

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha comunicato ilal progetto esecutivo del. Con l'approvazione finale da parte dell'Ente, il Piano di Sviluppo Aeroportuale 2014-2028 del Galilei "entra nel vivo", si legge in una nota.Dopo i lavori preliminari di bonifica bellica, di riprotezione dei sottosistemi e di demolizione, le prossime fasi prevedono la costruzione di un nuovo edificio di 6.200 mq, l'ampliamento e la ristrutturazione dell'attuale terminal per un totale di circa 12 mila mq. L'avanzamento per fasi degli interventi si rende necessaria per consentire l'operatività dello scalo, cheQuesta fase del piano prevede un investimento di circa oltre 50 milioni di euro, per una durata di 806 giorni che - sommati agli interventi propedeutici già realizzati per circa 4 milioni, ai 3 milioni di opere connesse e ai 23 milioni previsti per le opere di miglioramento previste dal Piano di Utilizzo dell'Aerostazione - ammontano a un"Toscana Aeroporti è impegnata affinché il sistema aeroportuale toscano cresca in modo armonico - ha affermato il- Questi investimenti sono essenziali per portare avanti l'offerta aeroportuale che vede in Pisa un aeroporto fondamentale per la crescita del sistema".