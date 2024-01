Stellantis prevede lancio di 8 modelli basati su nuova piattaforma BEV STLA Large

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, ha presentato, che costituisce la base per un'ampia gamma di veicoli di prossima realizzazione nei segmenti D ed E destinati ai mercati globali. La piattaforma è dotata di caratteristiche leader del segmento, quali quantità di energia disponibile a bordo, efficienza di ricarica, dinamica di guida ad alte prestazioni e in fuoristrada (Trail Rated), si legge in una nota.I veicoli progettati sulla base della piattaforma STLA Large saranno prodotti e venduti a livello globale; è previsto il. Dodge e Jeep guideranno i lanci, seguiti poi da Alfa Romeo, Chrysler e Maserati."I nostri obiettivi per le piattaforme STLA sono ambiziosi, ma questo è ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno oggi - ha dichiarato il- Creare una famiglia di veicoli a partire da una serie di componenti ben progettati e flessibili per coprire diversi tipi di veicoli e propulsioni, con prestazioni superiori a quelle dei nostri attuali prodotti, sarà la risposta ai clienti di ciascuno dei nostri brand iconici. La flessibilità e l'agilità di questa piattaforma sono il suo tratto distintivo e saranno la forza trainante del nostro successo nel passaggio all'elettrificazione in Nord America".La piattaforma verrà proposta inizialmente concon capacità compresa tra 85 e 118 kilowattora (kWh). STLA Large ha un'complessiva di 800 km (500 miglia) per le berline ed è progettata per adattarsi facilmente alle prossime tecnologie di accumulo dell'energia quando saranno pronte per la produzione.La generazione iniziale di componenti di propulsione ha il potenziale per garantire un'da 0 a 100 km/h (62 mph) nell'ordinedei 2 secondi. Laaggiungerà fino a 4,5 kWh al minuto alla batteria da 800 volt.