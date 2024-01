Salvatore Ferragamo, Pierre La Tour nominato Group CFO

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, ha annunciato lacon decorrenza dal 18 marzo 2024. La Tour è stato designato dal CdA anche quale Dirigente con Responsabilità Strategiche, in ragione delle prerogative e dei compiti allo stesso attribuiti relativi alle aree Amministrazione, Finanza, Controllo e Investor Relations.Con una consolidata, La Tour lascia la posizione di Group Chief Financial Officer and Investor Relator presso. Tra i vari incarichi, in passato ha lavorato per, Gruppo Fiat,"Sono felice di dare il benvenuto a Pierre La Tour nel nostro team - ha commentato l'- sono certo che il suo profilo internazionale e la sua esperienza diversificata saranno un grande valore aggiunto per il nostro Gruppo".