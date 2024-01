Servizi Italia crolla in Borsa dopo insuccesso OPA

Servizi Italia

(Teleborsa) - Come prevedibile, il titoloha subito un, dopo che venerdì sera è stato comunicato che l'offerta pubblica di acquisto () volontaria totalitaria promossa da Cometa S.r.l.. La società, quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, ha terminato con unper azione.Si tratta comunque di un valore superiore a quello che il mercato attribuiva prima del tentativo di OPA. Il2023 si attestava infatti aper azione, ovvero il 20% più in basso dell'ultimo prezzo odierno. L'OPA era stata prolungata dopo che l'offerente aveva incrementato ilda 1,65 euro ae, dunque, di 0,27 euro (+16,4%), per ciascuna azione portata in adesione all'offerta.